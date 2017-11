VALENCIA – Grand Prix (GP) Valencia bakal menjadi seri penentu juara dunia MotoGP 2017. Seri ke-18 itu akan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Minggu 12 November 2017 malam WIB.

Sejumlah pembalap dan tim akan kembali bersaing meraih hasil terbaik di Valencia sebagai seri balapan terakhir musim ini. Tak terkecuali bagi dua pembalap yang kini tengah bersaing ketat merebut gelar juara dunia MotoGP 2017, yakni Marc Marquez (Repsol Honda) dan Andrea Dovizioso (Ducati Corse).

The Baby Alien -julukan Marquez- bisa memastikan diri sebagai juara dunia dengan syarat minimal finis ke-11 di Valencia. Tambahan lima angka (total 287 poin) sudah cukup untuk memantapkan posisinya sebagai pemuncak klasemen akhir terlepas dari kemenangan Dovizioso di seri ke-18 tersebut.

Sedangkan Dovi saat ini masih berada di peringkat dua klasemen sementara dengan raihan 261 poin. Jika pembalap berjuluk The Little Dragon itu tampil di podium tertinggi GP Valencia (total 286 poin), maka ia bisa menjadi juara dunia dengan catatan Marquez gagal finis.

Dalam tayangan jelang balapan Valencia, terlihat Marquez sedang membahas peluangnya jadi juara dunia di hadapan pendukungnya sendiri. Meski memiliki peluang lebih besar, namun The Baby Alien tidak boleh menganggap remeh pembalap lain termasuk pesaing terdekatnya, Dovizioso.

Dalam cuplikan itu, Marquez menjabarkan persiapannya jelang seri balapan terakhir di Valencia. Pembalap berusia 24 tahun tersebut telah meraih enam kali kemenangan di GP Amerika Serikat, Jerman, Republik Ceko, San Marino, Aragon, dan Australia.

