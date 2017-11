MARANELLO – Pembalap Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, mengaku mengundurkan diri dari acara Race of Champions yang diselenggarakan pada musim 2018. Keputusan tersebut diumumkan pembalap berkebangsaan Jerman tersebut pada akhir pekan ini.

Tentunya pilihan mengejutkan yang dibuat Vettel tersebut membuat tanda tanya besar di hati para penggemarnya. Padahal kompetisi tersebut akan segera di mulai pada Januari 2018 di Kerajaan Saudi Arabia.

Pembalap berjuluk The Baby Schumi tersebut telah menjadi langganan peserta Race of Champions. Ia bahkan tidak pernah absen dari kompetisi sejak musim 2009. Namun, setelah beberapa hari ia kehilangan gelar juara Formula One (F1) musim 2017 dari Lewis Hamilton, ia langsung mengumumkan pengunduran dirinya tersebut.

Vettel mengaku sengaja untuk absen dalam kompetisi Race of Champions dan lebih memilih bekerja pada simulator balap Ferrari untuk menyiapkan diri menyambut balapan F1 musim 2018.

“Tujuan saya adalah membawa Ferrari kembali menuju puncak kejayaan. Saya pikir akan sangat ajaib jika membawa gelar kembali menuju Maranello seperti pada jaman Michael Schumacher. Saat itu ia berhasil melakukan hal tersebut dan saya dapat meraih banyak inspirasi darinya,” tegas Vettel, sebagaimana diberitakan Sportsmole, Minggu (5/11/2017).

