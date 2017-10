SELANGOR – Pembalap Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa menyelesaikan balapan di posisi ke-5 saat mentas di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu 29 Oktober 2017. Rider berjuluk The Little Spaniard itu terpaut 29.144 detik dari Andrea Dovizioso (Ducati Corse) yang tampil tercepat dengan raihan waktu 44 menit 51.497 detik setelah melewati 20 lap.

Pedrosa finis tepat berada di belakang rekan setimnya, Marc Marquez di urutan empat. Sementara podium dua menjadi milik rekan setim Dovi, Jorge Lorenzo dan podium tiga ditempati Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3).

Baca juga: Bukan Kecewa, Pedrosa Justru Sangat Gembira Finis Kelima di Sepang

Dengan hasil Grand Prix (GP) Malaysia, Pedrosa menempati peringkat lima di klasemen sementara MotoGP 2017 dengan mengumpulkan 185 poin. Pembalap berusia 32 tahun itu tertinggal 97 angka dari Marquez di puncak klasemen.

Meski meraih posisi lima di Sepang, Pedrosa tetap optimis dapat meraih hasil baik di GP Valencia. Ia pun mengunggah sebuah posting-an dalam akun resmi Twitternya, @26_DaniPedrosa.

Pedrosa mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para penggemarnya. Ia menyebut dirinya akan berusaha memberikan penampilan 100% di hadapan pendukung sendiri saat tampil di Valencia, Spanyol.

Baca juga: Untuk Juara MotoGP 2017, Marc Marquez Hanya Butuh Finis Ke-11 di GP Valencia

Unggahan Pedrosa itu mendapat respons dari sejumlah netizen. Mereka mendukung Pedrosa yang akan kembali balapan di seri ke-18.

“Kami mencintaimu, Dani dan kamu merupakan pembalap terbaik,” cuit @racephenom.

“Tetap semangat Dani Pedrosa. Saya selalu doakan kamu,” balas @plentoenk89.

In Valencia we’ll push 100% again!! Thanks to all my fans for their support! / Lo volveremos a dar todo en Valencia! Gracias por el apoyo! pic.twitter.com/0zMszORyeL— Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 29 Oktober 2017