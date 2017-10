SELANGOR – Pembalap andalan Tim Repsol Honda, Marc Marquez, saat ini tengah berada di Malaysia Negeri Jiran untuk menyambut Grand Prix (GP) ke-17 di musim ini. Namun, rider berpaspor Spanyol itu sempat disebut siap menantang Carolina Marin, pebulu tangkis wanita yang juga merupakan atlet kebanggaan Negeri Matador.

Tenang, Marquez tak akan alih profesi menjadi seorang pemain bulu tangkis. Selentingan itu sendiri ditulis oleh akun Twitter resmi Box Repsol saat The Baby Alien –begitu julukan Marquez– melakoni pertandingan bulu tangkis di National Velodrome, Nilai, Malaysia.

Bukan membawa RC213V, Marquez pun tetap terlihat gagah dengan raket di tangan. Dalam agenda promosi GP Malaysia itu, sang rider menjajal pertandingan bulu tangkis bersama rival asal Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo.

Menjadi ganda putra, Marquez dan Lorenzo tidak berada dalam satu tim. Marquez berpasangan dengan Rashid Sidek (legenda bulu tangkis Malaysia), sementara X-Fuera –sebutan Lorenzo– berpasangkan dengan Yap Kim Hock. Meski tak tampil dengan RC213V andalan, Marquez sendiri masih tak terkalahkan dan keluar sebagai pemenang laga singkat itu dengan skor 2-0.

“Selalu kompetitif! Apakah ia berhasil memukul kok? Melakukan smash dengan raketnya? Apa yang Anda pikirkan, Carolina Marin? Kalau Anda (penggemar)?” kelakar akun @box_repsol, dikutip Kamis (26/10/2017).

Always so competitive! 💪 Will he hit the shuttle🏸 Will he smash it with him racket✊😂 What do you think, #CarolinaMarin? And you? pic.twitter.com/rjC6WWmmvV— Box_Repsol (@box_repsol) October 25, 2017