AUSTIN – Pembalap Marcedes AMG, Lewis Hamilton berhasil keluar sebagai juara di GP Amerika Serikat. Atas kemenangan itu, persaingan perebutan gelar juara dunia Formula One (F1) masih berlanjut di race berikutnya.

Hamilton tampil begitu mendominasi di Circuit of the Americas (COTA). Sementara pesaing utamanya musim ini, Sebastian Vettel berhasil membuntuti dengan finis di urutan kedua.

Untuk di urutan ketiga, Kimi Raikkonen berhasil mempertahankan posisinya. Sebelumnya, ia sempat bersaing ketat dengan driver Red Bull, Max Verstappen.

Meski Hamilton sukses keluar sebagai juara, rekan satu timnya yaitu Valtteri Bottas harus mengakui kecepatan yang dimiliki Verstappen. Bottas harus puas finis di posisi kelima kali ini, persaingan gelar juara dunia sudah pasti lepas karena poin yang dimilikinya sudah tak cukup mengejar posisi teratas.

Hasil manis didapatkan oleh pembalap Force India, yakni Esteban Ocon. Pembalap asal Prancis itu finis di urutan keenam, ini menjadi yang kelima kali untuknya dalam musim ini.

Ya, dari hasil balapan ini, persaingan juara dunia F1 2017 masih terbuka antara Hamilton dan Vettel. Kendati Vettel tertinggal dengan selisih 66 poin, dirinya masih saja berkesempatan mengejar rivalnya itu di balapan berikutnya yang masih tersisa 3 race.

Hasil Balapan F1 GP Amerika Serikat, Senin (23/10/2017):

1.Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 56 laps, 1hr 33m 50.993s



2.Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari +10.143s



3.Kimi Raikkonen FIN Scuderia Ferrari +15.779s



4.Max Verstappen NED Red Bull Racing-TAG Heuer +16.768s



5.Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport +34.967s



6.Esteban Ocon FRA Sahara Force India-Mercedes +1m 30.980s



7.Sergio Perez MEX Sahara Force India-Mercedes +1 lap



8.Carlos Sainz Jr SPA Renault Sport F1 +1 lap



9.Felipe Massa BRA Williams Martini Racing-Mercedes +1 lap



10.Daniil Kvyat RUS Scuderia Toro Rosso-Renault +1 lap



11.Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari +1 lap



12.Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda +1 lap



13.Lance Stroll CAN Williams Martini Racing-Mercedes +1 lap



14.Brendon Hartley NZE Scuderia Toro Rosso-Renault +1 lap



15.Marcus Ericsson SWE Sauber-Ferrari +1 lap



16.Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari +1 lap



Did not finish



Fernando Alonso ESP McLaren-Honda



Daniel Ricciardo AUS Red Bull Racing-TAG Heuer



Pascal Wehrlein GER Sauber-Ferrari



Nico Hulkenberg GER Renault Sport F1

(fmh)