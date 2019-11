OHIO – Musim regular NBA musim 2017-2018 telah dibuka, namun kejadian nahas terjadi saat Cleveland Cavaliers melawan Boston Celtics. Pemain baru milik Celtics, Gordon Hayward, mengalami cedera parah saat pertandingan baru berjalan lima menit.

Pertandingan diadakan di Quicken Loans Arena, Ohio, Amerika Serikat (AS), Rabu WIB. Kejadian memilukan terjadi saat Hayward menerima umpan lambung dari Kyrie Irving, sayangnya dirinya bertabrakan dengan pemain lawan yaitu Jae Crowder dan LeBron James di udara.

Pebasket berusia 27 tahun itu lalu tergeletak, kaki kirinya terlihat patah. Tim medis lalu memberikan perawatan, pemandangan itu membuat orang sekitar terlihat histeris.

Pemain Celtics mencoba menguatkan satu sama lainnya. Mereka mencoba membuat lingkaran sembari mendoakan rekannya. Selain rekan setimnya, beberapa pemain seperti LeBron juga memberikan semangat kepada mantan pemain Utah Jazz tersebut.

Menurut laporan resmi Celtics, Hayward didiagnosa mengalami patah tungkai kaki kiri. Belum diketahui, kapan ia kembali melantai bersama Boston Celtics.

Usai kejadian yang menghantam Hayward, Celtics harus menerima kenyataan pahit. Tim yang diasuh oleh Brad Stevens tersebut kalah dengan skor 99-102 dari Cleveland Cavaliers.

These reactions to Gordon Hayward's injury tell you everything you need to know. pic.twitter.com/F3YzpUy03B— Complex Sports (@ComplexSports) 18 Oktober 2017