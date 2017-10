MOTEGI – Pembalap andalan Tim Repsol Honda, Marc Marquez, menutup gelaran MotoGP Jepang 2017 dengan tampil sebagai runner-up pada balapan Minggu (15/10/2017) itu. Mengunjungi Sirkuit Motegi, Marquez sekaligus mencatat podium ke-100 selama karier balapannya.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu menorehkan catatan emas 100 kali tampil di podium selama 165 kali melakoni balapan. Dikutip dari laman resmi Honda, Marquez merupakan pembalap termuda yang sukses membukukan hasil impresif itu.

Dari 100 podium yang diraihnya dengan hasil teranyar podium urutan dua di GP Jepang, pembalap berusia 24 tahun itu mengoleksi 61 podium dari penampilannya di premier class. Bukukan podium ke-100 di Sirkuit Motegi, Marquez pun kini masih kukuh di klasemen sementara GP 2017.

Meski gagal mendulang poin tertinggi di Jepang, rider berpaspor Spanyol itu tetap mengamankan klasemen MotoGP dengan torehan 244 poinnya. Mengekor Marquez, rival asal Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi 233 poin.

Podium ke-100 Marquez sendiri didapat dengan persaingan sengit. Di lap terakhir race GP Jepang, Marquez terus bertukar posisi dengan Desmo Dovi –julukan Dovizioso. Di tikungan delapan lap terakhir, Marquez melakukan kesalahan dan membiarkan sang rival menyalipnya.

Hingga di tikungan akhir, Marquez terlalu melebar sehingga 25 poin tertinggi pun berada di tangan Dovizioso hanya dengan selisih waktu balapan 0,249 detik. Kini, setelah torehan 100 podiumnya di Jepang, Marquez akan fokus pada balapan di Phillip Island, Australia, untuk mempertahankan asa juara.

Big congrats in order for @marcmarquez93 today - he took his 1️⃣0️⃣0️⃣th Grand Prix podium at the #JapaneseGP! pic.twitter.com/yDuXmHCPsX— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 15, 2017