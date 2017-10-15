MOTEGI – Para pembalap andal resmi melakoni Grand Prix (GP) Jepang 2017 di Sirkuit Motegi, MInggu (15/10/2017) siang WIB. Membuka balapan, Marc Marquez sempat memimpin, diikui Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci, dan Johann Zarco.
Namun, Lorenzo yang menggeber motor andalan Ducati nomor 99 mampu menyalip Marquez di tikungan. Tak ayal, Lorenzo memimpin lap pertama di Motegi. Posisi diikuti oleh Marquez dan Petrucci.
Lap pertama:
1. Jorge Lorenzo (Tim Ducati Corse)
2. Marc Marquez (Tim Repsol Honda)
3. Danilo Petrucci (Tim Octo Pramac)
(fmh)