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Buka Race MotoGP Jepang, Jorge Lorenzo Tercepat di Lap Pertama

Karina Nur Shabrina, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2017, 12:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 15 38 1795739 buka-race-motogp-jepang-jorge-lorenzo-tercepat-di-lap-pertama-f2GSujvHUq.jpg Jorge Lorenzo (Foto: Twitter Resmi Ducati)
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MOTEGI – Para pembalap andal resmi melakoni Grand Prix (GP) Jepang 2017 di Sirkuit Motegi, MInggu (15/10/2017) siang WIB. Membuka balapan, Marc Marquez sempat memimpin, diikui Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci, dan Johann Zarco.

Namun, Lorenzo yang menggeber motor andalan Ducati nomor 99 mampu menyalip Marquez di tikungan. Tak ayal, Lorenzo memimpin lap pertama di Motegi. Posisi diikuti oleh Marquez dan Petrucci.

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Lap pertama:

1. Jorge Lorenzo (Tim Ducati Corse)

2. Marc Marquez (Tim Repsol Honda)

3. Danilo Petrucci (Tim Octo Pramac)

(fmh)

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