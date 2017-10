LAHAT - Pada Kejuaraan Aswari Sumatera Prix Round 3 di Sirkuit Manggul Lahat yang digelar pada 14-15 Oktober 2017, ada kelas perempuan yang dipertandingkan. Menurut manager Sirkuit Manggul Lahat Indra Zafella, kejuaraan balap untuk perempuan baru pertama kali digelar di lintasan ini.

Kejuaraan ini sendiri dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-72 TNI.

“Ini baru pertama kali Lahat buka khusus kelas untuk perempuan usia 12 sampai 20 tahun. Kalau di kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Yogkarta, peminat road race perempuan sudah banyak. Namun, di Lahat belum ada. Ini kesempatan para kaum hawa yang hobi balap motor untuk ikut mendaftar dan berkompetisi dengan pembalap wanita dari daerah lain,” terang Indra Zafella.

Dijelaskan Indra Zafella, seri ketiga ini mempertandingkan kelas road race bebek 4T tune up 150cc MIX (MP1), bebek 4T tune up 125cc MIX (MP2), bebek 4T tune up 150cc MIX Pemula (MP3), bebek 4T tune up 125cc MIX Pemula (MP4), bebek 4T standar 130cc open, Matic standar 130cc open, Matic tune up 130cc open, FFA Matic Open, bebek 4T standar sampai 155cc Open, dan masih banyak lagi.

“Seri pertama dan kedua sudah dilaksanakan di Provinsi Jambi. Nah, untuk seri ketiga, Lahat menjadi tuan rumahnya,” ucapnya.

Sementara itu, CEO Sirkuit Manggul sekaligus Bupati Lahat, Aswari Riva'i, menuturkan keberadaan sirkuit ini dapat menjadi magnet bagi peminat balap. Hal itu baik pria maupun perempuan yang ingin menggeluti dunia race.

"Dengan adanya Sirkuit Manggul di Lahat menambah banyak peminat pembalap perempuan yang ikut berpartisipasi dalam balapan road race," ucap Aswari Riva'i.

