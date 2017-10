PARA pembalap MotoGP tentunya akan melakukan persiapan jelang seri ke-15 yang digelar di Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu 15 Oktober 2017 siang WIB. Bahkan, para rider akan mulai menjajal sirkuit dengan panjang 4,8 km itu pada Jumat 13 Oktober 2017 untuk menjalani sesi latihan bebas.

Namun, persiapan berbeda tampak dari salah satu rider Tim Pramac Ducati, Scott Redding. Redding terlihat melakukan persiapan dengan motor mininya di sebuah sirkuit pendek dan hal tersebut dibagikannya melalui akun Twitter pribadinya, @Reddingpower.

Bahkan pada motor mini tersebut terpampang nomor yang biasa digunakan Redding yakni 45. Saking kecilnya motor tersebut, Redding berkelakar bahwa ia mampu mengangkat tunggangannya tersebut.

“Saya harus berhenti dengan motor mini ini. (Saat saya mengangkat motor ini) saya merasa begitu besar,” tulis Redding dalam akun Twitter-nya, @Reddingpower.

I need to stop with these little bikes @MotoGP im getting to big pic.twitter.com/2FzQe1EQAd— ReddingPower (@Reddingpower) October 12, 2017