SURABAYA – Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, kembali memberikan kontribusinya bagi perkembangan olahraga Tanah Air. Sosok asli Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) itu kali ini berada di Kota Pahlawan untuk membuka kejuaraan tenis junior.

Hary Tanoesoedibjo sendiri membuka turnamen internasional bertajuk The 36th International Junior Tennis Championship “Widjojo Soejono” 2017 di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Selasa (10/10/2017). Hadir dengan pakaian putihnya, Hary Tanoe membakar semangat para petenis muda andalan Indonesia.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perindo itu menegaskan akan ikut berjuang untuk meningkatkan prestasi olahraga, termasuk juga tenis, dengan jaringan media yang ia miliki. Sebagai Chairman MNC, Hary Tanoe sebelumnya sukses mengangkat nama sepakbola mini alias futsal yang dipimpinnya.

“Saya sebagai pimpinan MNC akan membantu dalam kapasitas saya di media, agar mereka bisa lebih terangkat dan berprestasi,” ujar Hary Tanoesoedibjo, di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Selasa (10/10/2017).

Lebih lanjut, Hary Tanoe sendiri berharap The 36th International Junior Tennis Championship “Widjojo Soejono” 2017 mampu menjadi lecutan semangat sekaligus menjadi apresiasi bagi sosok Jenderal (Purn) Widjojo Soejono. Hary Tanoe pun kembali memberikan semangat dengan mengatakan para peserta yang tampil sudah menjadi seorang pemenang.

“Kita hormat dan menghargai Jenderal (Purn) Widjojo Soejono 36 tahun konsisten mensponsori ITF Junior. Kalau banyak pihak seperti beliau, prestasi tenis akan meningkat,” paparnya.

“To all participant, keep on your fighting spirit. Winning is not everything, when you are delegate here basically you are already a winner. (Untuk semua peserta, tetap jaga spirit berjuang kalian. Menang bukan segalanya, ketika menjadi delegasi di sini, Anda sudah menjadi juara!)” tutup Hary Tanoe bijak.

