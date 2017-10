PEMBALAP Tim Mercedes, Lewis Hamilton, berhasil tampil memukau dengan mengamankan kemenangannya saat balapan di F1 GP Jepang, Minggu 8 Oktober 2017 sore WIB. Hamilton menduduki posisi pertama.

Berkat kemenangan tersebut, pembalap asal Inggris itu memiliki kans cukup besar untuk juara dunia F1 2017. Selepas merejai Sirkuit Suzuka, Jepang, Hamilton berada di puncak klasemen pembalap sementara F1 2017 dengan 306 poin.

Raihan poin itu berjarak 59 angka milik Sebastian Vettel (Ferrari) yang berada di posisi dua klasemen pembalap sementara. Jarak poin Vettel semakin jauh karena pembalap asal Jerman itu gagal menuntaskan balapan di GP Jepang.

Penampilan mentereng Hamilton di Jepang nyatanya bukan tanpa sebab. Hamilton semakin semangat setelah mendapatkan dukungan dari salah satu atlet lari kenamaan Inggris, Mo Farah, melalui akun Twitter-nya, @Mo_Farah.

So awesome catching up with this guy. Hope to see @lewishamilton on the podium later!!!… https://t.co/oVuj46x3Fu— Sir Mo Farah (@Mo_Farah) October 8, 2017