SUZUKA – Pembalap Mercedes AMG, Lewis Hamilton, mengaku puas dengan hasil balapan di GP Suzuka, Minggu (8/10/2017). Ia sukses keluar sebagai juara dan berterima kasih atas tim yang selalu mempersiapkan balapan dengan baik.

Driver asal Inggris itu tampil nyaris sempurna pada balapan kali ini. Bagaimana tidak, sejak awal, ia mampu berada di posisi terdepan, hingga akhirnya mengunci kemenangan kedelapannya di musim 2017.

Memang ia sempat mendapatkan tekanan dari pembalap Red Bull, Max Verstappen yang berada di posisi kedua. Maklum, Hamilton memiliki selisih 1,2 detik dari driver muda itu. Hamilton lantas memuji kalau para kru di timnya bekerja dengan baik, hingga akhirnya dirinya bisa keluar sebagai juara di GP Jepang.

“Treknya begitu fantastis dan tim melakukan pekerjaan yang luar biasa, Max juga memberikan kesulitan pada kami, tapi untung kami mampu menuntaskan balapan,” ujar Hamilton usai balapan, mengutip dari laman resmi F1, Minggu (8/10/2017).

“Saya hanya bisa bermimpi tentang memiliki celah seperti di klasemen, saya berutang segalanya kepada tim yang selalu teliti dalam mempersiapkan semuanya,”tambah sosok berusia 32 tahun tersebut.

Kemenangan kali ini semakin memperkukuh Hamilton berada di puncak klasemen sementara F1 musim 2017. Ia mengumpulkan 306 poin, unggul 59 poin dari Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) di posisi kedua dengan 247 poin. Dengan race menyisakan empat seri tentu membuka peluangnya keluar sebagai juara dunia.

