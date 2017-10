Seperti apa sih yang namanya Training Camp World Junior Championship 2017? . Katanya yang melatih legenda badminton Indonesia lho! Siapa kira-kira ya? . Pantengin aja langsung videonya! #BadmintonIndonesia #Badminton #Bulutangkis #BadmintonWJC2017

A post shared by Badminton Indonesia (@badminton.ina) on Sep 30, 2017 at 2:24am PDT