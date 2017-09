AALST – Pembalap kawakan MotoGP, Dani Pedrosa, mengaku sangat menikmati olahraga air sebagai pengisi waktu liburannya di luar aktivitas balapan. Rider andalan Tim Repsol Honda itu pun membandingkan dua kegiatan olahraga yang sama-sama memacu adrenalin itu.

Sebelumnya, Pedrosa menceritakan keseruan liburan musim panas yang diisi dengan menjajal water skiing dan wakeboarding di Salzburg, Austria. Kini rider berjuluk The Litte Spaniard itu pun menjelaskan perbedaan olahraga air dengan balapan.

“Ya, tentunya ada perbedaan yang sangat besar. Bagi pemula, tidak terlalu sakit ketika Anda terjatuh. Kenyataannya, Anda mendapat sensasi yang sama ketika berada di atas air dan berada di aspal lintasan balap,” ungkap Pedrosa, seperti dikutip dari laman resmi Honda, Sabtu (30/9/2017).

“Seiring berjalannya waktu, Anda akan paham bagaimana merespons itu. Namun balapan memang sedikit lebih sulit. Mungkin semua aktivitas olahraga air ini bisa melatih keseimbangan, menggunakan torso Anda saat di atas air juga mirip dengan MotoGP,” papar rider berusia 32 tahun itu.

Selain menjelaskan manfaat water sports bagi rutinitas balapan, Pedrosa pun tak lupa mengajak Anda untuk membuktikan sendiri keseruan melaju kencang sambil memecah ombak di atas papan selancar.

“Bagi Anda yang ingin berlatih olahraga air untuk pertama kalinya, just do it! Lakukanlah, hal terburuk hanya terjatuh di atas air. Itu sungguh menyenangkan. Ada banyak pilihan bagi Anda, terlepas dari level kemampuan, kondisi fisik, usia, dan lain-lain,” tutupnya. So, tertarik untuk coba water sports seperti Pedrosa?

