MANTAN petenis nomor satu dunia, Serena Williams, saat ini tengah dirundung kebahagiaan. Setelah menjalani kesuksesan yang luar biasa di dunia tenis, kini Serena melengkapi hidupnya dengan melahirkan seorang anak.

Pada Agustus 2017, Serena melahirkan seorang anak perempuan dari pernikahannya dengan Alexis Ohanian. Malaikat kecil tersebut pun diberi nama Alexis Olympia Ohanian Jr. Sekilas nama tersebut memang terlihat biasa saja.

Adalah hal yang lazim memberi nama seorang anak sama dengan nama orang tuanya. Kendati demikian, bila nama dari anak Serena itu dibuat inisial, maka Alexis Olympia akan menjadi AO. Nyatanya, inisial tersebutlah yang mengandung arti spesial.

AO merupakan akronim dari Alexis Olympia, namun AO juga bisa menjadi akronim dari Australia Open. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Serena melalui akun Twitter pribadinya, @serenawilliams. Peraih emas olimpiade sebanyak empat kali itu menuliskan bahwa Australia Open merupakan kejuaraan yang dimenangkannya bersama dengan sang buah hati.

Fun fact my daughters initials are AO as in the Aussie open she won with me @AustralianOpen— Serena Williams (@serenawilliams) September 28, 2017