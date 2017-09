ALCANIZ – Persaingan sengit mewarnai jalannya balapan di seri ke-14 MotoGP 2017 yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 24 September 2017. Pembalap papan atas saling menampilkan performa gemilangnya untuk meraih podium utama.

Rider Tim Repsol Honda, Marc Marquez, akhirnya keluar sebagai pemenang di Grand Prix (GP) Aragon 2017. Ia mencatatkan waktu tercepat 42 menit 06.816 detik setelah melewati 23 lap.

Marquez unggul 0.879 detik dari rekan setimnya, Dani Pedrosa yang menempati posisi dua. Sementara podium tiga menjadi milik pembalap Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo.

Di balik hasil GP Aragon 2017, ternyata terselip insiden kecil yang melibatkan pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi dengan Pedrosa. Kedua rider itu sempat bersaing ketat jelang garis finis.

Rossi sempat melakukan manuver di lap ke-14 dengan melewati Pedrosa. Namun, The Little Spaniard -julukan Pedrosa- kembali menyalip The Doctor -julukan Rossi- hingga meraih podium dua di Aragon.

Menanggapi insiden itu, Rossi memberikan sindiran untuk Pedrosa agar balapan sendiri. Ia menyebut sebagai hal wajar ketika ada aksi manuver di lintasan.

“Jika dia (Pedrosa) marah dengan jalannya balapan di Aragon, sebaiknya dia balapan sendiri saja. Karena pembalap lain juga melakukan hal yang sama untuk menyalip, terutama di lap-lap terakhir,” kata Rossi, seperti dilansir Motorsport, Jumat (29/9/2017).

Saat ini, Rossi menempati posisi lima di klasemen sementara MotoGP 2017. Pembalap berkebangsaan Italia itu telah mengumpulkan 168 poin dan terpaut 56 angka dari Marquez di puncak klasemen.

