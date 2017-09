Setelah Zarco, Kali Ini Folger yang Viral di Twitter karena Terjatuh dengan 'Gaya' Aneh

ALCANIZ – Dua pembalap rookie asuhan Tim YamahaTech 3, Johann Zarco dan Jonas Folger, tak henti-hentinya menjadi sorotan para pencinta balap MotoGP. Zarco dan Folger memang menunjukkan penampilan impresif meski baru menjajal ajang premier class.

Namun, selain karena keganasannya bersama motor pabrikan Yamaha, duo rider andalan Tech 3 itu punya momen unik di seri akhir gelaran balap musim ini. Sebelumnya, Zarco sempat kehabisan bensin kala melakoni balapan Grand Prix (GP) San Marino 2017.

Tengah asyik berduel di deretan Top Ten, motor Zarco kehabisan bensin di lap terakhir race yang berlangsung di Sirkuit Misano 10 September 2017 malam WIB itu. Tak ayal, rookie berpaspor Prancis itu terpaksa mendorong motornya sejak keluar dari tikungan terakhir lintasan sepanjang 4,7 km itu.

Meski akhirnya hanya puas bawa satu poin dengan finis urutan 15, Zarco mendapat apresiasi penuh dari para penggemar dengan aksi unik sekaligus heroiknya itu. Nah satu seri berikutnya, tepatnya GP Aragon yang kini masih berlangsung, Folger yang menjadi bahan pembicaraan netizen.

Kala mengikuti sesi latihan bebas tiga, Folger sempat terjatuh dari atas motor andalan bernomor 5 miliknya. Sebelum menyentuh aspal, pembalap muda berbakat asal Jerman itu terlihat lebih dulu ‘berdansa’ dengan motornya.

Asyik menggeber motor, tiba-tiba Folger tidak seimbang sehingga motor miliknya pun melaju dengan berlika-liku ke kiri dan kanan. Pembalap berusia 24 tahun itu langsung berdiri dan siap melepas motornya. Ia pun terduduk di aspal sementara motor Yamaha miliknya terus melaju.

“Uh! Sangat jelas ini salah satu insiden teraneh yang harus Anda lihat! Jonas Folger berdiri dan langsung pergi,” tulis akun Twitter resmi MotoGP, @MotoGP, dikutip Minggu (24/9/2017).

Yikes!😨



Definitely one of the more bizarre crashes you're likely to see!@JonasFolger94 up & walking away #AragonGP pic.twitter.com/mQGWgVnkdb— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) September 23, 2017