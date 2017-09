Miliki Tujuan Mulia, Alex Rins Bakal Tampil Serba-Pink di MotoGP Aragon 2017

ALCANIZ – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins, bakal tampil beda di balapan MotoGP 2017 seri ke-14 yang akan berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 24 September malam WIB. Pembalap berusia 21 tahun itu akan mengenakan aksesoris serba-pink pada gelaran tersebut.

Sengaja memakai pakaian serba-pink, ternyata Rins memiliki tujuan khusus. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan dirinya untuk melawan kanker payudara. Meski peringatan hari kanker payudara sedunia akan di adakan 26 Oktober, tapi Rins sudah mengajak semua publik untuk lebih sadar dari sekarang.

“Akhir pekan ini saya memiliki helm khusus, kami memutuskan untuk membuatnya berwarna merah muda dan ini untuk meningkatkan kesadaran akan kanker payudara,” ungkap Rins, mengutip dari laman resmi MotoGP, Jumat (22/9/2017).

Baca juga Terkait Rumor Gabung Suzuki, Ini Tanggapan Jawara Superbike

“GP Aragon kali ini saya akan menggunakan helm, sarung tangan dan sepatu warna pink sebagai bentuk melawan kanker payudara,” tulisnya dalam akun Twitter @Rins42.

Rins juga menambahkan dalam akun Twitter-nya untuk memberikan penampilan terbaik pada MotoGP Aragon. Ia akan mendedikasikannya kepada para penderita yang sedang melawan kanker payudara.

“Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan perlawanan terhadap penyakit kanker payudara,” pungkas pembalap asal Spanyol itu.

This #AragonGP I'll wear pink helmet, glooves and boots in honor of those who fight against breast cancer. Do you want to join #PinkRacing? pic.twitter.com/W765wsHbFW— Alex Rins (@Rins42) September 21, 2017