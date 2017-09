Nothing To Lose, Andrea Dovizioso Santai Hadapi MotoGP Aragon 2017

ALCANIZ – Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, mengaku santai menghadapi seri ke-14 MotoGP 2017 yang akan berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 24 September 2017. Pasalnya ia sendiri tak memiliki ekspektasi banyak di setiap balapan musim ini.

Raihannya hingga berada di papan atas balapan ini, diakui Dovizioso karena ia selalu tampil nothing to lose. Maka dari itu, pada balapan yang juga menentukan ini, dianggap The Little Dragon –julukan Dovizoso– sebagai hal sama.

“Di beberapa balapan kami tidak berharap dan memiliki balapan yang hebat. Jadi saya santai saja untuk menghadapi pagi ini, sejauh mana level kami di lintasan ini,” ungkap Dovizioso, mengutip dari laman resmi MotoGP, Jumat (22/9/2017).

Musim lalu Dovi memiliki catatan buruk di Sirkuit Aragon. Kala itu ia yang start dari posisi empat harus melorot jauh ke posisi bawah dan mengakhiri balapan di tempat ke-11. Tapi kini ia yakin akan tampil kompetitif.

“Tahun lalu itu adalah bencana, tapi dalam praktiknya saya merasa baik. Balapan di sini tahun lalu adalah yang pertama bagi kami mengubah keseimbangan motor, hingga sejak saat itu kami merasa lebih baik,” tambahnya.

“Sekarang kami memiliki tanda tanya, tapi saya yakin kami bisa kompetitif,” tutup pembalap berpaspor Italia itu.