Akui Masih Sakit, Valentino Rossi ke Aragon Pakai Tongkat

ALCANIZ – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, tampil nekat di seri ke-14 MotoGP 2017 yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 24 September 2017. Pasalnya kedatangannya ke Aragon dengan mengikuti balapan MotoGP dirasa belum tepat.

Seperti diketahui, pembalap berjuluk The Doctor itu diharuskan menjalani pemulihan satu bulan setelah mengalami cedera tulang tibia dan fibula. Maka, secara pasti ia akan absen di Misano beberapa pekan lalu dan Aragon yang diadakan akhir pekan ini.

Namun menggubris hal tersebut, Rossi akhirnya memberanikan diri tampil di Aragon. Meski ia merasa pede kondisinya membaik, ia justru datang ke Aragon menggunakan tongkat penyangga. VR46 pun mengakui jika ia masih mengalami kesakitan.

“Pertama-tama saya senang bisa mencoba menunggangi motor, tapi saya perlu memahami perasaan kembali karena ini sedikit berbeda. Secara umum saya merasa cukup baik, untungnya tidak terlalu banyak rasa sakit dan membaik setiap hari,” ungkap Rossi, mengutip dari Crash, Jumat (22/9/2017).

“Saya mencoba beberapa putaran di Misano, tapi jujur rasanya masih sakit, tapi saya masih bisa mengendarai,” tambah pembalap berpaspor Italia itu.

“Jadi kami tunggu besok dan mencoba memahami untuk kemungkinan mengendarai motor MotoGP dalam tingkatan yang baik,” pungkasnya.

The Doctor is in the house! 🙌 pic.twitter.com/417dApYnpc — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) September 21, 2017