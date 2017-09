SPORT TWEETS: Marquez Unggah Foto Mengendarai Truk Raksasa di Pertambangan

MADRID – Kemampuan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, di arena balap tentunya sudah tak bisa dipungkiri. Namun bagaimana halnya dengan kemampuan Marquez di atas lintasan off road? Tentunya masih banyak yang mempertanyakannya.

Berbeda dengan motocross dan MotoGP. Pembalap berusia 23 tahun tersebut mencoba mengemudikan sebuah truk raksasa di jalan berbatu dan bergelombang. Diketahui truk tersebut merupakan sbuah mobil pertambangan milik Scania.

Melalui akun media sosial, Twitter-nya, Marquez mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sedang mengendarai truk besart tersebut untuk menuruni sebuah turunan kecil. Sambil mengenakan seragam pertambangan, pembalap berjuluk The Baby Allien tersebut menghadap kamera sambil berpose.

Hoy hemos conducido este monstruo por una cantera! 🙈🚚 Today we drove this monster through a quarry! @ScaniaSpain @ScaniaPortugal pic.twitter.com/mkpykaRuJ2— Marc Márquez (@marcmarquez93) September 20, 2017