Berjuang Curi Poin di Aragon, Pedrosa: Kuncinya Adalah Hasil Bagus Selama Sesi Latihan

AALST – Pembalap kawakan asal Spanyol, Dani Pedrosa, mengaku sangat antusias jelang tampil dalam gelaran Grand Prix (GP) Aragon 2017. Berkunjung ke Sirkuit Aragon, Pedrosa sendiri dibayang-bayangi hasil melempem di seri sebelumnya, GP San Marino.

Saat melaju di Sirkuit Misano, Pedrosa hanya puas finis di urutan 14. Namun, pembalap asuhan Tim Repsol Honda itu menegaskan tidak akan berlarut dalam kesediha. Ia akan melupakan torehan buruk itu dan fokus pada balapan di Aragon.

“Saya meminta maaf dengan hasil buruk dua minggu lalu (GP San Marino), tapi kami harus melupakan hasil itu dan segera fokus pada balapan selanjutnya di Aragon,” ucap Pedrosa, seperti dikutip dari GP One, Rabu (20/9/2017).

“Tim Repsol Honda tahu saya bisa melaju lebih cepat jika memiliki hasil yang bagus di sesi latihan. So tim harus menemukan pengaturan yang tepat bagi motor RC213V kami,” sambung rider berjuluk The Little Spaniard itu.

Menggeber RC213V nomor 26, Pedrosa pun harus berjuang ekstra jika ingin mencuri poin tertinggi di Sirkuit Aragon. Saat ini, pembalap berusia 31 tahun itu mengoleksi 150 poin dan bertengger di urutan kelima klasemen sementara GP 2017.

Sementara rekan setimnya, Marc Marquez, menjadi kandidat juara dengan torehan 199 poin di posisi puncak. Seri ke-14 di Aragon sendiri akan dibuka pada 22 September 2017 dan ditutup dalam race yang berlangsung Minggu, 24 September 2017 malam WIB.