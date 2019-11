LOS ANGELES – Megabintang Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, terpilih sebagai MVP alias pemain terbaik NBA musim lalu. Kini, sang point guard pun mendapatkan gelar serupa, namun kali ini versi asosiasi pemain NBA.

Dalam acara penghargaan yang dihelat asosiasi pemain NBA, Westbrook sendiri memang panen gelar. Ini tak lepas dari penampilan individualnya yang cemerlang di musim 2016-2017. Selain itu, pebasket 28 tahun itu juga sukses membawa OKC Thunder melenggang ke babak playoff.

Ditinggal Kevin Durant yang cabut ke Golden State Warriors di awal musim, Westbrook sukses menjelma menjadi insipirator Thunder di sepanjang musim 2016-2017.

Tak hanya itu, Westbrook sukses memecahkan rekor Oscar Robertson sebagai pemain paling sering membuat triple double dalam satu musim reguler, yakni sebanyak 42 kali!

Kembali ke acara penghargaan yang dihelat asosiasi pemain, selain gelar MVP, Westbrook juga dinobatkan sebagai pemain yang paling sulit dijaga sepanjang NBA musim lalu. Satu gelar lagi adalah pemain dengan gaya busana terbaik.

Berikut daftar penghargaan yang diberikan:

-Best Rookie-Malcolm Brogdon

-Comeback Player of the Year-Joel Embiid

-Best Off the Bench-Lou Williams

-Best Defender-Kawhi Leonard

-Hardest to Guard-Russell Westbrook

-Player You Secretly Wish Was On Your Team-LeBron James

-Best Dressed-Russell Westbrook

-Home Court Advantage-Golden State Warriors

-Coach You’d Most Like to Play For-Gregg Popovich

-Clutch Performer-Isaiah Thomas

-Best Social Media Follow-Joel Embiid

-Most Influential Veteran-Vince Carter

-Global Impact-LeBron James

-Most Valuable Player-Russell Westbrook

(rul)