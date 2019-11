CLEVELAND – Tim Golden State Warriors berhasil memperbesar keunggulan dalam partai final NBA 2017. Usai sapu bersih kemenangan dalam dua pertandingan final pertama, Warriors kembali unggul dalam pertandingan ketiga, Kamis (8/6/2017) pagi WIB.

Berkunjung ke markas Cleveland Cavaliers, Kevin Durant dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Cavaliers dengan skor akhir 118-113. Sukses permalukan Cavaliers yang tampil di hadapan pendukung sendiri, Warriors kini unggul 3-0.

Tengah merayakan momen bahagia, tim kebanggaan warga Oakland, California itu ikut membagi kebahagiaan melalui akun Twitter resmi tim, @warriors. Tak ayal, para penggemar pun ikut tersenyum lebar merayakan kemenangan di game ketiga ini.

“Melihat lebih dekat kemenangan fantastis di pertandingan ketiga,” begitu tulisan dalam cuitan akun Twitter resmi Golden State Warriors, @warriors, dikutip Kamis (8/6/2017).

Closer look at that incredible Game 3 win 👀 pic.twitter.com/EFD2cH5dOX— GoldenStateWarriors (@warriors) June 8, 2017