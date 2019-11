OAKLAND - Pemain yang paling jadi spotlight di final Wilayah Barat NBA 2016-2017, Zaza Pachulia, kembali jadi sorotan. Center Golden State Warriors itu mengalami cedera pada game kedua kontra San Antonio Spurs di Oracle Arena, Rabu (17/5/2017) WIB.

Pachulia, yang jadi sorotan setelah dianggap dituduh sengaja mencederai megabintang Spurs, Kawhi Leonard, pada game pertama. Nah, di game kedua ini, Pachulia salah mendarat setelah melakukan slam dunk pada kuartal pertama.

Pebasket berusia 33 tahun itu pun harus meninggalkan lapangan dan didiagnosis mengalami cedera tumit. Pachulia sendiri tercatat hanya bermain tujuh menit, dengan sumbangan empat angka, dua assist, dan satu rebound.

"Pemeriksaan x-ray menunjukkan Zaza bermasalah di bagian tumit. Kami akan menggelar pemeriksaan MRI untuk mengetahui lebih lanjut," demi keterangan di laman resmi Warriors.

Tanpa Pachulia, Warriors tetap bisa meraih kemenangan 136-100 untuk unggul 2-0 atas Spurs pada best of seven series.

