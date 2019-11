JAKARTA - Satria Muda (SM) mempersembahkan kelolosan ke babak final Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017 untuk kapten mereka Arki Dikania Wisnu yang tak bisa tampil karena cedera.

"Permainan hari ini untuk Arki," ujar pemain SM Christian Ronaldo "Dodo" Sitepu di Britama Arena, Jakarta, setelah timnya memastikan langkah ke final dengan mengalahkan CLS Knights Surabaya.

Dodo menambahkan, kehilangan Arki di tim cukup berat bagi SM. Namun, dia memuji teman-temannya yang bisa bahu-membahu berjuang menutup lubang yang ditinggalkan Arki.

Pemain-pemain lokal seperti Dodo, Kevin Sitorus dan Vamiga Michel bisa menutup lubang yang ditinggalkan Arki dan membawa SM menang dengan skor 74-69 dan berhak lolos ke final.

"Saya angkat topi untuk teman-teman setim karena bisa tampil bagus," tutur Dodo.

Arki sendiri tidak tampil di laga ketiga semifinal Divisi Merah melawan CLS karena mengalami cedera di laga kedua, Sabtu 22 April 2017.

Cedera telapak kaki kanan tersebut juga membuat peluang forward andalan SM tersebut terancam tak bisa tampil di final IBL, 4-7 Mei 2017.

Pelatih SM Youbel Sondakh pun berharap Arki bisa tampil di babak pamungkas melawan tim dari Divisi Putih, W88.News Aspac Jakarta atau Pelita Jaya Energi Mega Persada.

"Saya berharap Arki bisa turun. Saya yakin semua pemain mau tampil di final, termasuk Arki," kata Youbel.

Satria Muda berhasil melaju ke final IBL 2017 usai mengalahkan juara IBL 2016, CLS Knights Surabaya dengan kedudukan 2-1 di semifinal berformat "best of three".

SM kalah kala bertandang ke kandang CLS, GOR Kertajaya, Surabaya, Rabu (19/4), tetapi berhasil menjadi yang terbaik di dua laga terakhir yang digelar di kandangnya, Britama Arena, Jakarta, pada Sabtu 22 April 2017 dan Minggu 23 April 2017.

Di final IBL pada 4-7 Mei 2017, Satria Muda Pertamina akan bertemu tim terbaik dari semifinal Divisi Putih yang mempertandingkan W88.News Aspac Jakarta melawan Pelita Jaya Energi Mega Persada pada 27-30 April di GOR C-Tra Arena, Bandung.

