JAKARTA - CLS Knights Surabaya sudah menyiapkan beragam strategi untuk menghadapi Satria Muda (SM) di pertandingan kedua semifinal Divisi Merah Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017 yang digelar di Britama Arena, Jakarta, Sabtu 22 April 2017.

"Kami punya banyak rencana permainan. Yang kami keluarkan saat laga pertama baru rencana A dan B. Lainnya tergantung situasi di lapangan," kata pelatih CLS Wahyu Widayat Jati, dikutip dari keterangan resmi IBL, Jakarta, Jumat.

Menurut Cacing, sapaan Wahyu, timnya sudah siap bertanding melawan SM. Tak lupa mereka juga sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan, termasuk jika Arki Wisnu dan kawan-kawan menerapkan permainan mengantisipasi strategi CLS yang diterapkan laga perdana semifinal, di Surabaya pada Rabu 1 April 2017, di mana ketika itu sang juara IBL 2016 menaklukkan SM dengan skor 80-60.

Namun, Cacing menegaskan, saat ini yang paling penting bagi dirinya adalah bagaimana CLS bisa menampilkan permainan khas mereka yaitu bermain cepat dan mengalirkan bola yang diperlihatkan di Surabaya.

"CLS Knights sudah kembali," ujar dia.

Sementara itu, pemain senior sekaligus "playmaker" CLS Mario Wuysang menyebut bahwa dia memperkirakan SM akan mengubah pendekatan permainan demi mengamankan posisi menuju final IBL.

"Setelah kalah di gim pertama, SM pasti tampil lebih agresif. Kami harus siap menghadapinya," tutu Mario.

Bagi CLS, laga di Britama Arena, Sabtu, sangat menentukan karena jika mereka menang, otomatis melaju ke final karena babak empat besar digelar dengan mencari tim terbaik dari tiga laga atau "best of three".

Kalau kalah, CLS dan SM mesti melanjutkan ke laga ketiga yang dilaksanakan di tempat serupa, pada Minggu 23 April 2017.

Pemenang laga SM versus CLS berikutnya akan bertemu tim terbaik dari semifinal Divisi Putih yang mempertandingkan W88.News Aspac Jakarta melawan Pelita Jaya Energi Mega Persada pada 27-30 April di GOR C-Tra Arena, Bandung, di babak final yang dijadwalkan berlangsung 4-7 Mei 2017.

(Ram)