PHOENIX - Runner-up NBA musim lalu, Golden State Warriors sukses mengalahkan tuan rumah mengalahkan Phoenix Suns dengan skor 120-111, dalam lanjutan NBA 2016-2017, Kamis (6/4/2017) petang WIB. Tak hanya menang, Stephen Curry dan kolega pun menciptakan sebuah rekor baru di NBA.

Bertandang ke Talking Stick Resort Arena, Warriors sukses mencatatkan kemenangan ke-13 secara berturut-turut (65-14).

Tak hanya itu, seperti dilansir dari laman resmi NBA, rekor baru juga tercipta karena Warriors menjadi tim pertama yang mampu meraih minimal 65 kemenangan selama tiga musim beruntun.

Curry yang memang merupakan ace Warriors, tampil kesetanan kali ini. Sang point guard total mencetak 42 angka dan 11 assist. Sementara di kubu Suns, permainan cemerlang Devin Booker yang membukukan 21 angka tetap tak mampu membawa timnya terhindar dari kekalahan.

Hasil NBA lainnya hari ini:

Heat vs Hornets 112-99

Raptors vs Pistons 105-102

Thunder vs Grizzlies 103-100

Nuggets vs Rockets 104-110

Cavaliers vs Celtics 114-91

Lakers vs Spurs 102-95

Warriors vs Suns 120-111

Mavericks vs Clippers 101-112

(rul)