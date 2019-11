NEW ORLEANS – Gelaran NBA All Stars 2017 yang ke-66 berhasil memecahkan rekor skor terbesar di sepanjang pertandingan yang mempertemukan bintang wilayah barat dan wilayah timur. Kedua tim berhasil mengoleksi total 374 poin dengan kemenangan bagi tim bintang wilayah barat atas tim bintang wilayah timur dengan skor 192-182. Rekor skor pertandingan NBA All Stars berashil dipecahkan dari musim lalu dengan skor 369 poin,

Pertandingan yang berlangsung Minggu 19 Februari 2017 waktu setempat atau hari ini (20/2/2017) pagi WIB itu dihuni bintang-bintang dari tim-tim NBA. Starter tim wilayah barat dihuni Stephen Curry (Golden States Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden States Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), dan Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

Sementara, starter wilayah timur dihuni Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Jimmy Butler (Chicago Bulls), dan Giannis Antetokoummpo (Milwaukee Bucks). Hadir pula bintang Oklahoma City Thunder yakni Russell Westbrook yang turun menjadi pemain pengganti.

Bintang Pelicans, Davis, berhasil meraih titel MVP dalam gelaran NBA All Stars. Davis yang membela tim bintang wilayah barat berhasil mencetak 52 poin dan mengungguli bintang-bintang NBA seperti LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, dan Kyrie Irving.

“Saya tekankan ini lebih dari cukup untuk mendapatkan MVP dan akhirnya saya mendapatkannya,” ungkap Davis, mengutip dari ESPN, Senin (20/2/2017).

“Mereka melakukan pekerjaan besar mencari saya dan memberi saya bola. Mereka ingin saya mencetak 50 angka. Kawhi (Leonard) seperti berkata, ‘Enam poin lagi.’ Atau James (Harden) seperti, ‘Saya akan mengumpan kamu bola’,” tutupnya.

(fmh)