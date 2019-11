MEMPHIS - Bintang Goldes State Warriors, Draymond Green sukses menciptakan rekor saat timnya mengalahkan Memphis Grizzlies 122-107 dalam lanjutan NBA 2016-2017, Sabtu 11 Februari 2017. Power forward berusia 26 tahun itu membuat sejarah dengan mencetak triple-double, namun raihan poinnya tak sampai double digit.

Green mencetak poin kurang dari 10 di FedExArena. Sang bintang cuma mencetak empat poin untuk Warriors yang dibuat dari enam kali percobaan. Namun, Green mampu membuat 12 rebound, 10 assist, dan 10 steal sepanjang pertandingan.

Sepanjang sejarah ajang NBA, cuma ada satu pemain lain yang berhasil mencetak triple-double dengan catatan double digit pada steal. Pemain tersebut adalah Alvin Robertson, yang bahkan, bikin quadruple-double saat menghadapi Phoenix Suns pada 1986 silam. Spesifiknya, Robertson bikin 20 poin, 11 rebound, 10 assist, dan 10 steal!



Hasil NBA lainnya:

Spurs 103 vs Pistons 92

Heat 108 vs Nets 99

Warriors 122 vs Grizzlies 107

Nuggets 131 vs Knicks 123

Lakers 122 vs Bucks 114

Pacers 107 vs Wizards 112

Bulls 97 vs Suns 115

(rul)