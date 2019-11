PARA pemain National Basketball Association (NBA) tidak hanya hadir dengan aksi terbaik selama di lapangan, mereka pun memiliki keseharian yang unik di luar lapangan. Melalui kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan ringan, para bintang NBA berbagi informasi tentang keseharian mereka. Di artikel sebelumnya sudah dijabarkan delapan pebasket, kali ini giliran delapan pebasket lainnya yang akan Okezone beberkan fakta menarik mereka:

9. Chicago Bulls - Dwyane Wade

Dwyane Wade - pebasket kelahiran Illinois, Chicago yang baru saja bergabung Chicago Bulls berbagi fakta unik tentang tentang kampung halamannya. Dia memilih Chicago, sebagai kota terbaik yang menawarkan steik, makanan Italia dan Meksiko paling enak. Wade adalah penggemar Drake dan lagu-lagu Chance the Rapper. Namun tidak hanya itu, ternyata Wade juga suka menyanyikan lagu-lagu Beyonce, cukup menarik. Mantan anggota dari 'The Big 3' ini juga berbagi 3 seri TV favoritnya: Game of Thrones, Power dan Shameless.

10. Charlotte Hornets - Marvin Williams

Power forward Charlotte Hornets, Marvin Williams memiliki selera musik yang unik pada daftar lagu pilihannya. Ketika ditanya tentang musik favoritnya, ia mengaku lagu tema serial kartun Mickey Mouse Clubhouse adalah jawabannya. Pemain berusia 30 tahun ini begitu mencintai makanan laut, hingga ia memilih New York dan New Orleans sebagai kota NBA terbaik untuk mendapatkan makanan tersebut. Marvin juga suka menonton Eastbound dan Down, Martin dan The Office sebagai tontonan favorit untuk mengisi waktu luang.

11. Brooklyn Nets - Jeremy Lin

Jeremy Lin, adalah salah satu dari beberapa pebasket terkenal keturunan Asia-Amerika di NBA. Lin berbagi fakta unik tentang dirinya, yakni ia memilih New York sebagai tempat terbaik untuk menikmati sushi, yang merupakan makanan favoritnya. Lin kini berusia 28 tahun, memiliki tiga lagu favorit yang sering ia dengarkan, yakin Cornerstone dari Hillsong, Gold dari Kiirar dan Too Hood by Drive. Uniknya, point guard Brooklyn Nets ini mengaku, ia masih gemar menonton Naruto, sebagai serial kartun TV favoritnya.

12. Atlanta Hawks - Dwight Howard

Lahir di Atlanta, Georgia, Howard memiliki pengalaman 12 tahun di NBA. Pemain basket dengan tinggi 2.11 meter yang melakukan debut perdananya pada tahun 2004 membagikan tiga lagu yang sering ia putar saat di dalam mobil, yaitu Hello dari Adele, Kiss from a Rose dari Sean dan Let it Burn dari Usher. Ia meyakini bahwa kampung halamannya, Atlanta, adalah tempat terbaik untuk makan menu olahan ayam. Pemain dengan posisi Center di Hawks ini memilih Game of Thrones sebagai serial TV yang paling digemarinya.

13. Washington Wizards - John Wall

Menurut point guard dari Wizards, John Wall, Carmelo Anthony, Damian Lillard dan Rajon Rondo adalah tiga pebasket dengan selera berpakaian terbaik di NBA. Wall, yang terpilih pertama pada ajang NBA draft 2010 ini, juga menanti-nanti kesempatan agar dirinya dapat bermain satu-lawan-satu dengan Allen Everson. Wall memiliki selera makanan yang baik, dimana dirinya nyaman untuk berkunjung ke kota New York untuk menikmati berbagai makanan a la Asia terbaik di restoran Philippe Chow. Di kala senggang, pebasket ini juga gemar mendengarkan lagu-lagu dari Beyonce, Future dan Rihanna, serta menonton serial TV favoritnya, Power.

14. Toronto Raptors - DeMar DeRozan

DeMar DeRozan, pebasket NBA dengan tinggi 2,01 meter yang memiliki seorang putri berusia tiga tahun, adalah penggemar berat Michael Jordan. Ia pun menantikan kesempatan untuk dapat bermain satu-lawan-satu dengan Jordan. DeRozan yang kini bermain untuk Toronto Raptors ini, gemar juga menggemari lagu-lagu dari Kevin Gate untuk didengarkan di mobil atau di kala senggang. Untuk urusan perut, DeRozan memilih New Orleans sebagai lokasi terbaik untuk menikmati berbagai pilihan makanan.

15. Sacramento Kings - DeMarcus Cousins

DeMarcus Cousins, pebasket NBA kelahiran Alabama yang memiliki tinggi 2,11 meter ini, membagikan tiga lagu favorit yang sering ia nyanyikan di kala senggang, yaitu If I Ever Fall in Love dari Sha, I’ll Make Love to You dari Boys II Men dan We Belong Together dari Mariah Carey. Cousins juga gemar menonton berbagai serial TV seperti How to Get Away with Murder, Naked & Afraid dan Narcos untuk mengisi waktu luangnya. Menurutnya, New Orleans adalah kota terbaik yang menyajikan menu seafood yang sangat ia gemari. Yummy!

16. Philadelphia 76ers - Ben Simmons

Pemain forward Philadelphia 76ers berusia 20 tahun dari Australia ini mengaku, Magic Johnson merupakan legenda NBA yang ia ingin hadapi dalam pertandingan satu-lawan-satu. Ben juga mengaku bahwa, atlet favoritnya untuk diikuti di sosial media adalah bintang klub bola FC Barcelona, Lionel Messi. Baginya, LeBron James dan Tristan Thompson adalah dua pebasket dengan selera berpakaian paling baik di NBA. Untuk urusan mengisi waktu luang, Ben gemar menonton serial kartun komedi Family Guy, South Park dan The Last Man on Earth.

(pds)