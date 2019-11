PARA pemain National Basketball Association (NBA) tidak hanya hadir dengan aksi terbaik selama di lapangan, mereka pun memiliki keseharian yang unik di luar lapangan. Melalui kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan ringan, para bintang NBA berbagi informasi tentang keseharian mereka. Seperti dari keterangan pers yang diterima Okezone, berikut beberapa jawaban paling unik dan jujur sebagai berikut dari para pebasket andal NBA:

1. Oklahoma City Thunder - Russell Westbrook

Russell Westbrook dari Oklahoma City Thunder menyatakan dirinya suka mendengarkan lagu-lagu dari Lil Wayne, Taylor Swift dan Young Thug. Westbrook juga gemar menikmati Power dan Scandal sebagai tontonan favorit di kala senggang. Demi memuaskan rasa laparnya, pemain yang terpilih keempat pada ajang NBA draft 2008 ini, suka mengunjungi restoran Mr. Chow di Los Angeles sebagai tempat makan favoritnya. Pebasket yang memegang gelar NBA All-Star lima kali ini juga berkeinginan untuk bermain satu-lawan-satu dengan Nick Collison.

2. New York Knicks - Derrick Rose

Derrick Rose menyatakan keinginannya untuk bertanding satu lawan satu dengan pensiunan pebasket dari 76ers, Allen Iverson. Pemain New York Knicks, yang terpilih pertama kali oleh Chicago Bulls pada NBA draft 2008, ini memilih Los Angeles sebagai kota terbaik untuk makan di Italian Tuscany. Menurutnya, Carmelo Anthony (@carmeloanthony) adalah pebasket favoritnya untuk di-follow di media sosial, dan Rose juga mengaku senang menonton serial TV Atlanta dan Ray Donovan, di waktu senggangnya.

3. Minnesota Timberwolves - Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns, NBA Rookie of The Year pada musim 2015-16, suka mengisi waktu luangnya dengan menonton serial Narcos di Netflix. Di samping itu, ia juga suka menonton serial Marton dan Fresh Prince of Bel-Air. Saat ditanya tentang tiga lagu favoritnya, Towns memilih lagu Future Free dari Frank Ocean, Redemption dan 5 Am in Dallas dari Drake. Kembali ke persoalan di lapangan, ia bermimpi untuk dapat bermain satu-lawan-satu dengan legenda NBA Hakeem Olajuwon dan Michael Jordan.

4. LA Clippers - Chris Paul

Saat ditanya tentang kota favorit yang menawarkan makanan terbaik, Chris Paul dari LA Clippers percaya bahwa New Orleans adalah tempat yang menawarkan seafood terbaik. Paul gemar mengisi waktu luangnya menonton Game of Thrones, House dan Scandal, serta mendengarkan lagu favoritnya dari The Jackson 5, yakni Candy Girl. Baginya, Blake Griffin, Dwyane Wade dan LeBron James adalah pemain dengan gaya berpakaian terbaik di liga ini. Ia juga mengaku bahwa Instagram LeBron James (@KingJames) adalah salah satu akun atlet yang gemar ia ikuti.

5. Indiana Pacers - Al Jefferson

Pebasket center berusia 31 tahun dari Indiana Pacers ini cukup memiliki selera musik yang menarik. Al Jefferson suka mendengarkan lagu-lagu Dear Mama dari Tupac, Ignition Remix dari R. Kelly dan March Madness dari Future. Al, yang terpilih ke-15 oleh Boston Celtics pada ajang NBA draft 2004 mengaku bahwa, Miami adalah kota terbaik untuk menikmati steak di restoran Pamela. Demi mengisi waktu luangnya, Al juga gemar menonton serial TV Martin, Scarface dan Steve Harvey.

6. Houston Rockets - Clint Capela

Clint Capela, yang terpilih ke-25 di ajang NBA draft 2014 oleh Houston Rockets, ternyata mengidolakan pemain tengah Manchester United, Paul Pogba, untuk diikuti di media sosial Clint juga mengaku, bahwa ia menunggu kesempatan untuk bisa bertanding satu-lawan-satu dengan legenda sepanjang masa, Michael Jordan. Selain itu, power forward 22 tahun ini meyakini bahwa kota New York merupakan tempat terbaik untuk menikmati pizza. Di kala senggang, dirinya juga mengaku gemar menonton serial TV Empire, Narcos dan Power, serta mendengarkan lagu Tru dari Lloyd sebagai lagu favoritnya.

7. Golden State Warriors - Kevin Durant

Pebasket yang baru bergabung dengan Golden State Warriors ini, adalah salah satu pemain terpopuler di musim 2016-17. Kevin Durant, yang pernah menyandang gelar MVP pada musim 2014, berbagi fakta unik bahwa salah satu lagu favoritnya adalah Don’t Worry Be Happy yang dinyanyikan artis reggae Bob Marley. Durant memilih San Francisco yang terkenal dengan manju strawberry yang unik dan apple fritter untuk memuaskan rasa laparnya. Di waktu luang, ia seringkali mengisinya dengan menonton serial TV seperti House of Cards, Power dan Narcos.

8. Dallas Mavericks - Dirk Nowitzki

Pemain senior Dallas Mavericks ini mengaku bahwa ia menyukai Dallas sebagai kota terbaik dalam hal makanan. Dirk Nowitzki memilih Nick & Sam, restoran bar dengan pengaturan megah yang terkenal dengan prime steak dan makanan lautnya. Ditanya tentang acara TV favoritnya, Dirk paling menikmati Game of Thrones, Homeland dan The Wire. Pemain dengan tinggi 2.13 meter asal Jerman ini memilih American Girl oleh Tom Petty, Come As You Are oleh Nirvana dan Satisfaction oleh Stones sebagai top 3 lagu untuk bernyanyi di dalam mobil, pilihan menarik.

