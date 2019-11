RIO DE JANEIRO – Tim Basket Amerika Serikat (AS) sukses meraih medali emas pada ajang Olimpiade Rio 2016. AS menumbangkan Serbia pada laga final Olimpiade dengan skor 96-66. Salah satu aktor penting kemenangan AS adalah Kevin Durant.

Pada laga tersebut pebasket yang baru saja memutuskan untuk hijrah ke Golden State Warriors dari Oklahoma City Thunder mencetak poin tertinggi di antara pebasket lainnya yakni 30 poin. Untuk merayakan keberhasilannya, Durant langsung mem-posting-nya melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam postingannya tersebut Durant terlihat tengah tersenyum sambil memegang bendera Amerika Serikat. Dengan sedikit candaan, ia menulis selepas meraih sukses kini ia ingin bersantai dengan meminum segelas bir.

“Terkadang Anda terlalu fokus dengan apa yang Anda kerjakan sampai-sampai Anda lupa melihat apa yang terjadi di atas Anda. Menjadi peraih medali emas, itu adalah hal yang luar biasa untuk semua orang. Saya butuh segelas bir!!” tulisnya seperti dikutip dari laman CBS Sport, Selasa (23/8/2016).

Kesuksesan AS meraih medali emas pada ajang tahun ini mengulang prestasi di dua Olimpiade sebelumnya. Pelatih Mike Krzyzewski menjadi pelatih pertama yang sukses membawa Dream Team – julukan AS – menggondol tiga emas secara beruntun.

(dns)