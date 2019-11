RIO DE JANEIRO – Timnas Basket Putri Amerika Serikat (AS) sukses memenangkan medali emas usai mengalahkan Timnas Basket Putri Spanyol dengan skor 101-72. Keberhasilan di Olimpiade Rio 2016 ini sekaligus melanjutkan tradisi emas dari cabor basket putri.

Penampilan AS memang begitu dominan pada pertandingan tersebut. Selepas half time, AS sudah mengungguli Spanyol dengan skor 49-32. Perolehan poin AS tidak terkejar sama sekali pada saat memasuki paruh kedua game.

Ini merupakan emas ke-6 secara beruntun untuk Timnas Basket Putri AS di ajang Olimpiade. Keberhasilan AS pada pertanidngan tersebut tidak lepas dari kontribusi poin dari tiga pemain bintangnya.

Ketiga pemain tersebut yakni Diana Taurasi, Lindsay Whalen, dan Maya Moore. Taurasi mencetak 17 poin, sementara Whalen juga mengepak angka yang sama. Sementara Moore memberikan sumbangan 14 poin.

Tentunya medali emas dari cabor basket semakin mengukuhkan posisi AS di tabel perolehan medali Olimpiade. Saat ini Negeri Paman Sam unggul jauh dengan raihan emas sebanyak 47. Tim basket putra AS baru akan melakoni laga final melawan Serbia pada Senin (22/8/2016) dini hari WIB.

