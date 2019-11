RIO DE JANEIRO – Timnas Basket Amerika Serikat akan menghadapi Serbia pada laga final di Olimpiade Rio 2016, Senin 22 Agustus 2016 dini hari WIB. Pelatih AS, Mike Krzyzewski, menagaskan lini pertahanan akan jadi fokus pembenahannya.

Perjalanan AS di Olimpiade Rio sebenarnya bisa dikatakan cukup mulus. Sejak babak penyisihan, tidak satu kalipun Kevin Durant dan kawan-kawan menelan kekalahan. Akan tetapi di beberapa pertandingan, Dream Team –julukan Tim Basket AS– mengalami kesulitan.

Sebut saja ketika AS berhadapan dengan Australia dan Serbia di babak penyisihan grup. Pada saat itu baik Australia dan Serbia sama-sama membuat AS keteteran. Bahkan pada laga melawan Serbia, AS menang cukup tipis 94-91.

“Kami beberapa kali mengalami masalah ketika bertanding. Oleh karena itu kami harus fokus pada permainan kami, bukan lainnya,” terang Mike Krzyzewski seperti dilansir dari Yahoo Sport, Minggu (21/8/2016).

“Lalu kami juga harus membenahi pertahanan. Mereka (Serbia) mencetak 91 poin melawan kami. Jadi saya rasa kami akan memulai pembenahan dari sisi itu,” tutupnya.

(dns)