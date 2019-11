RIO DE JANEIRO – Timnas basket Amerika Serikat (AS) sukses melaju ke partai puncak cabor basket Olimpiade Rio 2016, setelah susah payah menaklukkan Spanyol pada laga semifinal di Rio de Janeiro, Sabtu (20/8/2016) dini hari WIB. Tanpa diperkuat sang centre andalan, Marc Gasol, Spanyol tetap mampu tampil hebat.

Spanyol mampu menempel ketat Dream Team –julukan AS– hingga akhir kuarter kedua. Mereka hanya kalah 39-45. Ya, meski tanpa dukungan Marc Gasol, kehadiran nama-nama lain yang juga bermain di NBA macam Sergio Rodríguez dan Pau Gasol membuat Tim Matador bermain cukup beringas.

Pada kuarter ketiga, Dream Team mencoba tampil lebih agresif dan akhirnya unggul 21-18. Namun, Spanyol kembali tampil ngotot di kuarter pamungkas. Di kuarter keempat giliran Spanyol yang unggul 19-16. Sayang, keunggulan ini belum mampu merubah keadaan karena skor akhir tetap berpihak pada AS yang unggul tipis 82-76.

Top performer di kubu AS adalah Klay Thompson. Ace Golden State Warriors itu tampil trengginas dengan total mencetak 22 poin, plus empat rebounds dan tiga assists. Sementara itu Paul Gasol hadir sebagai penampil terbaik Spanyol. Pemain anyar San Antonio Spurs itu total menyumbang 23 poin, dua assists dan delapan rebounds.

Kemenangan ini memperpanjang dominasi AS atas Spanyol di ajang Olimpiade. Pada Olimpiade 2008 dan 2012 lalu, AS juga berhasil menaklukkan perlawanan Spanyol. Di partai puncak Olimpiade 2016 nanti, Dream Team akan bentrok dengan Serbia, yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Australia 87-61. AS dan Serbia akan berebut medali emas pada Minggu 21 Agustus 2016 waktu setempat.

(rul)