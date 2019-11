RIO DE JANEIRO – Tim Basket Putra Amerika Serikat (AS) sukses menumbangkan Tim Basket Putra Australia dengan skor 98-88, Kamis (11/8/2016) pagi WIB. Pertandingan kali ini benar-benar berjalan ketat untuk The Dream Team – julukan AS.

Jika dibandingkan dua pertandingan awal melawan China dan Venezuela, AS memang jauh lebih direpotkan pada pertandingan kali ini. Carmelo Anthony dan kawan-kawan bahkan sempat dibuat tertinggal di kuarter pertama dengan skor 9-13.

Negeri Kanguru yang dikawal oleh pemain seperti Aron Baynes, Matthew Dellavedova, hingga Andrew Bogut bermain lepas tanpa beban sama sekali. Kuarter pertama ditutup dengan skor sama kuat 29-29.

Tak ubahnya kuarter pertama, pada kuarter kedua Australia lanjut merepotkan AS. David Andersen bahkan sempat membawa Australia unggul 38-36 atas AS melalui aksinya. Kuarter kedua ditutup dengan keunggulan Australia 54-49.

Pada kuarter ketiga AS mencoba bangkit dan lepas dari tekanan Australia. Terbukti, laju Kyrie Irving tak terbendung pada kuarter tersebut dan unggul 70-67. AS semakin trengginas memasuki kuarter terakhir hingga menutup pertandingan dengan skor 98-88.

Kemenangan tersebut semakin mengukuhkan AS di posisi pertama penyisihan Grup A cabor Basket. Sementara Australia masih menguntit di posisi kedua klasemen. Pada pertandingan berikutnya, AS akan menghadapi Serbia pada 12 Agustus 2016 pagi WIB. Sementara Australia akan berhadapan dengan Venezuela pada 14 Agustus 2016 pagi WIB.

