RIO DE JANEIRO – Salah satu andalan Timnas Basket Amerika Serikat (AS), Kyrie Irving, menegaskan setiap pertandingan yang dilalui oleh AS adalah pertandingan yang penting dan krusial. Sempat tersiar kabar soal ketidakpuasan para fans yang menilai lawan-lawan AS di partai uji coba sebelum tampil di Olimpiade Rio 2016 terlalu mudah.

Sebelum tampil di babak utama Olimpiade, AS memang melakukan uji coba terlebih dulu. Tercatat empat uji coba dilakukan dari periode 23 Juli hingga 1 Agustus 2016. Lawan-lawan AS pada saat itu yakni China (dua kali tanding), Venezuela, dan Nigeria.

Melawan China, AS menang 106-57 dan 107-57, AS lalu kembali menang saat menghadapi Venezuela 80-45, dan melumat Nigeria dengan skor 110-66. Dua negara terakhir yang dihadapi oleh AS merupakan negara yang berperingkat rendah di ranking FIBA, tak pelak banyak suara sumbang yang mengkritik AS.

“Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk kami tampil lebih baik. Kami harus menentukan line up terbaik, kami juga harus bisa menentukan ritme yang kami inginkan,” ujar bintang Cleveland Cavaliers tersebut seperti dikutip dari laman resmi NBA, Minggu (7/8/2016).

“Kami juga ingin mengetahui apa yang kami inginkan satu sama lain. Oleh karena itu kami harus bermain di level tertinggi melawan negara-negara hebat,” tutupnya.

