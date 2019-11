RIO DE JANEIRO – Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa Timnas Basket Amerika Serikat (AS) merupakan tim terkuat yang ada di ajang Olimpiade Rio 2016. Bisa dikatakan belum ada yang mampu memiliki kualitas skuad sebagus AS.

Menurut Managing Director Timnas AS, Jerry Colangelo, Timnas AS patut bersyukur karena memiliki segudang talenta baik di level timnas pria maupun wanita. Tak pelak AS diunggulkan di cabor basket untuk meraih medali emas.

Hal itu sudah dibuktikan melalui penampilan gemilang AS di partai pembuka cabor Basket melawan China. Kevin Durant dan kawan-kawan sukses melumat Negeri Tirai Bambu dengan skor telak 119-62.

“Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kami diberkati oleh talenta-talenta berbakat di Amerika Serikat,” ujar Colangelo seperti dikutip dari laman resmi NBA, Minggu (7/8/2016).

“Kami memiliki skuad yang sukses di segala kategori usia baik itu di tim basket pria maupun wanita. Kami sangat beruntung jadi negara yang kaya akan talenta,” tutupnya.

(dns)