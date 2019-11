TORONTO – Babak final Wilayah Timur NBA musim ini kian menarik saja. Toronto Raptors kembali tampil cemerlang dan kini menyamakan agregat denagn Cleveland Cavaliers menjadi 2-2. Seperti diketahui, di dua game awal, Raptors dipecundangi Cavs.

Pada game keempat dalam format best of seven yang digelar di Air Canada Centre, Selasa (24/5/2016) WIB, Raptors berhasil mengalahkan Cavs dengan skor akhir 105-99.

Tampil sebagai aktor kemenangan Raptors kali ini adalah sang point guard, Kyle Lowry. Ia mencetak 35 poin selama 44 menit di atas lapangan. Shooting guard DeMar DeRozan juga tampil bagus kali ini dengan torehan 32 poin.

Sementara di kubu Cavs, LeBron James tampil sebagai top performer dengan mendulang 29 poin. Kyrie Irving juga tampil tak buruk dengan raihan 26 poin bagi Cavs.

Raptors sendiri memang tampil menguasai sejak awal laga. Mereka menang 57-41 saat memasuki jeda pertandingan. Meski begitu, Cavs tampil lebih baik di kuarter tiga dengan mengemas 30 poin dengan kemasukan 27 poin. Sayang, itu belum cukup untuk mengejar Raptors.

Tembakan tiga angka dari Irving membuat skor sempat menjadi 99-101 ketika laga tinggal tersisa dua menit. Tapi, DeRozan langsung membungkam anak-anak Cavs dengan driving bank shot! Lowry akhirnya memastikan kemenangan Raptors usai melakukan lay-up yang mengubah skor menjadi 105-99. Kedudukan ini tak berubah hingga pertandingan usai.

