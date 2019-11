LOS ANGELES – Legenda basket Amerika Serikat, Kobe Bryant, baru saja menjalani penampilan terakhirnya di kompetisi NBA. Pada laga terakhirnya tersebut, Kobe mencetak 60 poin untuk membawa LA Lakers mengalahkan Utah Jazz dengan skor 101-96.

Keberhasilan mencetak 60 poin cukup mengejutkan. Sebab Kobe sudah tak lagi muda yakni berusia 37 tahun dan kerap dilanda cedera.

“Sulit percaya atas apa yang terjadi. Saya masih kaget soal pencapaian itu. Saya bangga dapat berdiri di depan fans, rekan setim, dan keluarga sendiri untuk mencatat poin tersebut,” jelas Kobe mengutip dari USA Today, Kamis 14 April 2016.

Kobe menghabiskan 20 tahun karier NBA bersama LA Lakers. Sepanjang karier, pebasket berjuluk Black Mamba itu meraih lima cincin juara bersama LA Lakers.

Sementara di level individu, Kobe meraih dua trofi MVP Final pada 2009 dan 2010. Sementara Kobe merasakan gelar MVP musim reguler pada 2008. Catatan di atas sudah menggambarkan betapa layaknya Kobe disebut legenda basket dunia.

Bergelimang Gelar Juara

Semenjak dipilih oleh Los Angeles Lakers pada NBA Draft 1996, pebasket yang berposisi sebagai shooting guard tersebut menjelma sebagai pemain penting untuk tim yang bermarkas di Staples Centre tersebut.

Tiga tahun selepas ia menjalani musim debutnya, tepatnya pada musim 1999-2000 ia mempersembahkan gelar perdana untuk Lakers. Cincin juara pertamanya didapatkan setelah pada babak final duet mautnya dengan Shaquille O’Neil menumbangkan Indiana Pacers dengan skor 4-2 (best of seven series).

Pada musim itu ia juga membawa Lakers tampil sempurna di regular season dengan mengepak 67 kali kemenangan dan mengalami 15 kali kekalahan. Lakers bertengger di posisi puncak Divisi Pasifik, mengungguli beberapa tim pesaing seperti Portland Trail Blazers dan Phoenix Suns.

Lebih impresifnya lagi pada musim 2000-2001 Bryant lagi-lagi sukses membawa Lakers menjadi juara NBA. Pada tahun itu Lakers menumbangkan tim kuda hitam yang sukses tampil fenomenal di regular season yakni Philadelphia 76ers dengan skor 4-1.

Lalu pada musim 2001-2002, kegemilangan Bryant membawa Lakers mempertahankan gelar juara NBA tiga kali beruntun. Lawan mereka pada saat itu cukup berat yakni New Jersey Nets yang terkenal dengan kelincahan point guard mereka, Jason Kidd. Di babak final Lakers secara mengejutkan menumbangkan Nets dengan skor telak 4-0.

Namun setelah meraih tiga gelar beruntun, Bryant sempat puasa gelar selama enam musim. Baru pada 2008-2009 dan 2009-2010 Bryant sukses membawa Lakers kembali mencicipi gelar juara NBA. Pada 2008-2009 Lakers menumbangkan Orlando Magic, dan pada 2009-2010 Lakers unggul atas Boston Celtics. Di dua final tersebut Bryant juga terpilih sebagai Most Valuable Player.

Total gelar juara: Lima kali (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2008-2009, dan 2009-2010).

MVP Final: Dua kali (2008-2009, 2009-2010)

NBA MVP: 1 kali (2008)

Gelar Juara Paling Berkesan

Sebagai pemilik lima cincin juara, Kobe Bryant, memiliki kenangan pada lima laga final yang telah dilakoninya. Menurutnya, Final 2010 merupakan salah satu yang paling berkesan untuknya.

Pada saat itu Black Mamba – julukan Bryant – sukses membawa LA Lakers menjadi juara setelah terlebih dulu tertinggal 2-3 dari tujuh pertandingan yang dilakoni. Namun Kobe dan kawan-kawan sukses mengembalikan keadaan dan menang 4-3 atas Boston Celtics.

Yang membuat dirinya begitu mengenang pertandingan tersebut adalah lawan yang mereka hadapi pada saat itu merupakan unggulan juara. Ketika itu Celtic memang dihuni pemain-pemain kelas wahid seperti Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, hingga Rajon Rondo.

“(Final) 2010 adalah salah satu yang paling berkesan. Boston adalah tim yang luar biasa dan kami tertinggal 2-3,” kenang Bryant seperti dikutip dari USA Today, Kamis 14 April 2016.

“Saya ingat kami berada di kamar ganti setelah game lima di Boston dan saya bersama Derek Fisher juga Paul Gasol dan Lamar Odom. Semuanya saat itu tertawa, meski kami tertinggal 2-3. Saya tidak akan melupakan momen itu,” jelasnya.