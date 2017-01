Dua Srikandi Indonesia Berhasil Mencapai Puncak Tertinggi Antartika

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawai dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Asmawi Syam bersama dengan dua pendaki dari Universitas Katolik Parahyangan Fransiska Dimitri Inkiriwand serta Mathilda Dwi Lestari saat acara BRI Towards Antarctic di gedung BRI, Jakarta, Selasa (24/1/2017). Tim The Women of Indonesia's Seven Summits Expedition Mahitala-Unpar (WISSEMU) telah menyelesaikan pendakian Gunung Vinson Massif, Antartika dalam perjalanan yang bertajuk BRI Towards Antarctic Summit, dalam kesempatan tersebut pendaki berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di puncak tertinggi (Benua) Antartika yang merupakan persembahan bagi persatuan Bangsa Indonesia.