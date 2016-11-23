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Kalahkan 10 Pemain Sevilla, Juve Menang 1-3
Rabu, 23 November 2016 WIB
Reuters
Tim tamu Juventus berhasil unggul 3-1 atas tuan rumah Sevilla. REUTERS/ Marcelo del Pozo
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