Pentas Kesenian Nusantara Ramaikan Penutupan TAFISA Games

Penyanyi Titi DJ tampil pada pentas hiburan penutupan The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 di Pantai ABC, Ancol, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Perhelatan TAFISA Games secara resmi ditutup untuk selanjutnya akan diselenggarakan di Lisbon, Portugal, pada 2020.