TAFISA Games 2020 Akan Digelar di Kota Lisbon Portugal

Delegasi negara peserta menyaksikan parade bendera 83 negara saat penutupan The 6th TAFISA World Sport for All Games di Ancol, Jakarta, Selasa (11/10/2016). TAFISA Games 2016 resmi ditutup dan The 7th TAFISA World Sport for All Games 2020 akan digelar di Kota Lisbon, Portugal.