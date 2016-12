Serba-serbi Penutupan TAFISA Games di Pantai ABC Ancol

Menpora Imam Nahrawi menghadiri penutupan The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 di Pantai ABC, Ancol, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Perhelatan TAFISA Games secara resmi ditutup untuk selanjutnya akan diselenggarakan di Lisbon, Portugal, pada 2020.