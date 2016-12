Cyr Wheel Tafisa Games

Peserta dari Bavarian Gymnastic Federation Jerman memperagakan olahraga "Cyr Wheel" pada ajang Internasional TSG Demo rangkaian dari The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 di Ancol, Jakarta, Minggu (9/10/2016). Puluhan pertandingan, permainan, ekshibisi, dan pementasan diselenggarakan pada hari keempat perhelatan TAFISA Games 2016.