Ekshibisi Parkour Tafisa Games

Peserta dari Gerlev P.E. and Sport Academy Denmark memperagakan dance parkour pada ajang Internasional TSG Demo rangkaian dari The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 di Ancol, Jakarta, Minggu (9/10/2016). Tari Parkour berfokus pada gerakan, keseimbangan, koordinasi, stamina, kewaspadaan, serta pemikiran yang kreatif.