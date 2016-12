Sambil Berjalan Santai, Ribuan Peserta Peringati Hari Jalan Kaki Sedunia

Peserta mengikuti jalan santai dalam rangkaian kegiatan The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 ketika melintasi Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta, Minggu (9/10/2016). Kegiatan yang diikuti ribuan peserta itu untuk memperingati hari jalan kaki sedunia.